Володин обсудил торгово-экономическое сотрудничество с президентом Вьетнама

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин находится с официальным визитом во Вьетнаме. В Ханое он встретился с президентом страны Лыонг Кыонгом и обсудил развитие отношений между Россией и Вьетнамом.

Источник: Life.ru

Также Володин провёл переговоры с премьер-министром Фам Минь Чинем о торгово-экономическом сотрудничестве и встретился со спикером Нацсобрания Чан Тхань Маном. В Ханое прошло четвёртое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Нацсобранием Вьетнама.

Ранее российский президент Владимир Путин встретился с армянским премьером Николом Пашиняном в Кремле. Они обсудили армянскую атомную энергетическую отрасль и спад во взаимном товарообороте, который как утверждается, связан с некоторыми глобальными процессами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

