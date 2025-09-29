Исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности региона назначен Виктор Цишковский

Ранее он занимал пост заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, напоминает пресс-служба правительства региона.
Виктор Цишковский имеет два высших образования по специальностям «экономическая теория» и «автомобильные дороги и аэродромы». Имеет квалификации «экономист» и «инженер».
Начал трудовой путь в 2004 году дорожным рабочим федерального государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия № 156 в Ангарском районе.
После занимал должности от инженера до начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений в Федеральном казенном учреждении «Управление автомобильной магистрали Красноярск — Иркутск Федерального дорожного агентства».
В министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области пришел в 2022 году.