Исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности региона назначен Виктор Цишковский

Иркутская область, НИА-Байкал — Указом Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности Иркутской области назначен Виктор Цишковский.

Источник: Правительство Иркутской области

Ранее он занимал пост заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, напоминает пресс-служба правительства региона.

Виктор Цишковский имеет два высших образования по специальностям «экономическая теория» и «автомобильные дороги и аэродромы». Имеет квалификации «экономист» и «инженер».

Начал трудовой путь в 2004 году дорожным рабочим федерального государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия № 156 в Ангарском районе.

После занимал должности от инженера до начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений в Федеральном казенном учреждении «Управление автомобильной магистрали Красноярск — Иркутск Федерального дорожного агентства».

В министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области пришел в 2022 году.