Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Минске

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Совет глав правительств СНГ состоится в понедельник в белорусской столице, сообщила пресс-служба Исполкома Содружества.

Источник: Sputnik.by

По информации пресс-службы, мероприятие пройдет в двух форматах — узком и широком, планируется обсуждение 15 вопросов.

В частности, участники заседания рассмотрят темы, которые касаются сотрудничества в научно-технологической сфере, в области лесного хозяйства и лесной промышленности, а также в сфере цифровых технологий, сельском хозяйстве, строительстве и использовании атомной энергии в мирных целях.

Кроме того, в планах утвердить проекты плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, а также плана мероприятий по подготовке и проведению в следующем году в Содружестве Года охраны здоровья.

Ранее заместитель белорусского внешнеполитического ведомства Павел Утюпин сообщал, что на встречах глав правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза, которые пройдут в Минске 29—30 сентября, почти все стороны будут представлены в очном формате на уровне руководителей правительств. По его словам, на уровне вице-премьеров в заседаниях будут представлены Армения и Туркменистан.