Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Минске

По информации пресс-службы, мероприятие пройдет в двух форматах — узком и широком, планируется обсуждение 15 вопросов.
В частности, участники заседания рассмотрят темы, которые касаются сотрудничества в научно-технологической сфере, в области лесного хозяйства и лесной промышленности, а также в сфере цифровых технологий, сельском хозяйстве, строительстве и использовании атомной энергии в мирных целях.
Кроме того, в планах утвердить проекты плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, а также плана мероприятий по подготовке и проведению в следующем году в Содружестве Года охраны здоровья.
Ранее заместитель белорусского внешнеполитического ведомства Павел Утюпин сообщал, что на встречах глав правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза, которые пройдут в Минске