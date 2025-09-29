Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Минске

Ранее заместитель белорусского внешнеполитического ведомства Павел Утюпин сообщал, что на встречах глав правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза, которые пройдут в Минске 29—30 сентября , почти все стороны будут представлены в очном формате на уровне руководителей правительств. По его словам, на уровне вице-премьеров в заседаниях будут представлены Армения и Туркменистан.