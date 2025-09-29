Келлог: Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России

Президент США Дональд Трамп дал Украине одобрение на нанесение ударов вглубь России дальнобойным оружием, заявил спецпосланник Соединенных Штатов по вопросам России и Украины Кит Келлог.
«Я думаю, принимая во внимание то, что он сказал, и то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ: да, используйте возможность нанесения глубоких ударов», — отметил дипломат в эфире американского телеканала Fox New, отвечая на вопрос о том, получали ли украинские власти соответствующее разрешение.
Келлог не уточнил, касается ли дело ударов американским оружием, но обратил внимание на то, что просьба Владимира Зеленского о поставках Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим. Тем не менее, подчеркнул дипломат, Вашингтон еще не принял решение об их передаче Киеву.