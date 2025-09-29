Токаев назначил Жаслана Мадиева на новую должность

С октября 2020 года по январь 2022 года работал заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Затем занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (14.01.2022−09.2022). С октября 2022 года работал генеральным менеджером Binance Kazakhstan.