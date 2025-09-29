Токаев назначил Жаслана Мадиева на новую должность

Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Указом главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем премьер-министра — министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.
Жаслан Мадиев родился 13 июня 1983 года в Алматы. Окончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби (2000−2004, специальность «Мировая экономика и международные финансы»), Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления (2006−2007, специальность «магистр госуправления (MPA)», Управление экономической политикой («Болашак»), Массачусетский технологический институт (MIT), Sloan Business School (2015−2016, магистр управления бизнесом (МВА).
Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО «Альянс Банк».
В 2007—2008 годах работал главным менеджером Департамента корпоративного финансирования АО «Фонд устойчивого развития “Казына”, в 2008 году — в Центре стратегического анализа и исследований Администрации президента РК, АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”, в 2009—2010 гг. — зампредседателя правления АО “KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT”, в 2010—2014 гг. — управляющим директором — членом, зампредседателя правления АО “Банк развития Казахстана”.
В 2014—2015 годах занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК, в 2017—2018 гг. — и.о. вице-президента, вице-президента по финансам АО «Национальная компания “Казахстан Темир Жолы”. В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО “Национальная компания “Казахстан Темир Жолы”, в 2019—2020 годах — вице-министром национальной экономики РК.
С октября 2020 года по январь 2022 года работал заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Затем занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (14.01.2022−09.2022). С октября 2022 года работал генеральным менеджером Binance Kazakhstan.
Главой МЦРИАП Жаслан Мадиев был назначен 6 мая 2024 года.