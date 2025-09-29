Ричмонд
Володин встретился с президентом Вьетнама

Накануне председатель Государственной думы прибыл во Вьетнам вместе с делегацией парламента.

Источник: Аргументы и факты

В понедельник председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в рамках официального визита в республику.

Володин передал Лыонг Кыонгу добрые пожелания от президента России Владимира Путина. В ходе беседы от отметил, что основная задача Госдумы — способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, что должно ускорить развитие отношений.

Он также подчеркнул значимость вклада в укрепление связей между народами и государствами.

Президент Вьетнама передал президенту России свои самые теплые приветствия и наилучшие пожелания.

«Я также хочу поздравить Россию с достижениями под руководством товарища президента, в которых важную роль сыграла и Государственная дума», — сказал Лыонг Кыонг.

Напомним, в Ханое проходит четвертое заседание межпарламентской комиссии, которая занимается сотрудничеством между Госдумой России и Национальным собранием Вьетнама.

