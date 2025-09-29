После подсчёта 99 процентов бюллетеней стало ясно, что в парламенте Молдовы у PAS — большинство в виде 55 мандатов

Это происходит на фоне многочисленных скандалов и нарушений, сопровождавших процесс голосования. Напомним: в день выборов была исключена из гонки одна из партий, в Гагаузии фиксировались сбои в системе, а на ряде участков произошли конфликтные ситуации. Дополнительным фактором напряжённости стало обострение вокруг Приднестровья.