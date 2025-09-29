Ричмонд
После подсчёта 99 процентов бюллетеней стало ясно, что в парламенте Молдовы у PAS — большинство в виде 55 мандатов

Уже сейчас можно подвести предварительные итоги парламентских выборов.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове завершён подсчёт 99% голосов на парламентских выборах. Согласно предварительным данным, правящая партия «Действие и солидарность» (ПАС) получает 55 депутатских мандатов, что обеспечивает ей парламентское большинство.

Это происходит на фоне многочисленных скандалов и нарушений, сопровождавших процесс голосования. Напомним: в день выборов была исключена из гонки одна из партий, в Гагаузии фиксировались сбои в системе, а на ряде участков произошли конфликтные ситуации. Дополнительным фактором напряжённости стало обострение вокруг Приднестровья.

Таким образом, у ПАС в новом парламенте формируется большинство, в то время как Патриотический блок, «Альтернатива», «Наша партия» и Платформа «Достоинство и правда» (PPDA) оказываются в оппозиции.

Кто вошёл в парламент.

Сторонники власти уже заявляют, что Молдова «в очередной раз победила Кремль». Оппоненты же иронизируют: «Сами придумали — сами победили».