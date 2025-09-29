Ричмонд
Узбекистан присоединился к Антикоррупционной инициативе для стран АТР

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистан присоединился к Антикоррупционной инициативе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Getty Images

Делегация республики участвовала в 12-й Региональной конференции, организованной в рамках Антикоррупционной инициативы для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мероприятие прошло в Джакарте при сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Азиатским банком развития (АБР).

В рамках региональной конференции Узбекистан официально присоединился к Антикоррупционной инициативе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего 34 страны являются членами этой инициативы, включая ряд стран СНГ.

говорится в сообщении

На полях конференции глава узбекской делегации, замдиректора Агентства по противодействию коррупции Умида Тохташева встретилась с главой Комиссии по искоренению коррупции Индонезии Агусом Джоко Прамоно.

Индонезийская сторона отметила опыт Узбекистана в борьбе с коррупцией, в частности, достигнутые положительные результаты по предупреждению коррупции в предпринимательской сфере и в быту, а также по формированию антикоррупционного иммунитета среди населения.

Стороны достигли договоренности о налаживании сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, подписании Меморандума между двумя ведомствами и разработке совместного Плана действий.

говорится в сообщении

Также Агус Джоко Прамоно подтвердил участие индонезийской делегации в Ташкентском антикоррупционном форуме, который пройдет в октябре этого года.