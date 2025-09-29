Партия Действие и солидарность потеряет десять мандатов в парламенте Молдавии

ПДС набрала 49,85% голосов, что обеспечивает ей 53 места в парламенте. Патриотический блок получил 24,36% голосов и 27 мандатов. Блок «Альтернатива» заручился поддержкой 8,02% избирателей и получит 9 мест. «Наша партия» и партия «Демократия дома» получат по 6 мандатов, набрав 6,24% и 5,65% голосов соответственно. Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место.