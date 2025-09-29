Ричмонд
Структура нижегородской мэрии изменится после слияния с Кстовом

Первое заседание обновленного состава Думы Нижнего Новгорода пройдет в понедельник, 29 сентября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Одним из ключевых вопросов станет обсуждение изменений в структуре городской администрации в связи с присоединением Кстовского района.

Согласно проекту, в мэрии появится новый департамент, а число заместителей главы города увеличится. Документ с предложениями опубликован на официальном сайте Гордумы. В систему администрации планируют ввести департамент сельского хозяйства. Его работу будет курировать первый заместитель мэра, отвечающий за имущественные и земельные вопросы. Сейчас эту должность занимает Сергей Егоров.

Также предполагается повышение статуса двух управлений. Контрольно-ревизионное и административно-технического и муниципального контроля преобразуют в департаменты. Подразделения по защите гостайны и по технической защите информации станут отделами. К существующим восьми районам Нижнего Новгорода добавится еще один — Кстовский.

Его руководитель, как и главы остальных районов, войдет в состав заместителей мэра. Изменения в структуре объединенного муниципалитета планируют ввести в действие с начала следующего года.

Напомним, на предстоящем заседании Гордумы пройдут выборы мэра. Кандидатуры две: Юрий Шалабаев и Сергей Горячев. Ранее сообщалось, что новый устав Нижнего Новгорода рассмотрят на слушаниях 15 октября.