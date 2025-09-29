Украинские военные маскируют мины под электронные сигареты, такие случаи были замечены, в частности, на константиновском направлении. Об этом сообщил РИА Новости оператор БПЛА подразделения «Шторм» «Южной» группировки войск с позывным Дизель.
«Они постоянно что-то изобретают. В последнее время делают мины в виде айкоса. Он как “лепесток” (вид противопехотной мины — прим. ред.) по мощности. Я когда увидел это в первый раз, подумал сначала, что айкос, но не стал трогать. Потом, когда увидел, что их куча уже лежит, понял, что это заминированное», — рассказал российский боец.
По словам посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника, украинские солдаты также маскируют мины под мобильные телефоны, игрушки и пачки денег.