ВСУ стали маскировать мины под электронные сигареты

«Они постоянно что-то изобретают. В последнее время делают мины в виде айкоса. Он как “лепесток” (вид противопехотной мины — прим. ред.) по мощности. Я когда увидел это в первый раз, подумал сначала, что айкос, но не стал трогать. Потом, когда увидел, что их куча уже лежит, понял, что это заминированное», — рассказал российский боец.