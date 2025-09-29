Глава Администрации президента Крутой раскрыл планы Лукашенко до конца 2025 года

Прежде всего, Крутой обратил внимание на то, что белорусский президент еще ранее анонсировал проведение большого разговора с правительством по итогам работы экономики за девять месяцев 2025-го. Но он не исключил, что разговор будет шире экономической темы и подведения итогов. Так как в конце 2025-го состоится Всебелорусское народное собрание, где будет рассматриваться окончательная версия программы социально-экономического развития на следующую пятилетку.