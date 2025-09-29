Песков назвал «из ряда вон выходящей трагедией» отравление алкоголем в Ленобласти

Массовая гибель людей от суррогатного алкоголя в Ленинградской области, несмотря на ужесточённые законы, является беспрецедентным случаем. Это можно расценивать как явный сигнал для большего внимания к данной проблеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.