Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с 29 сентября 2025 года вышел в краткосрочный трудовой отпуск.

говорится в сообщении

Перед отпуском лидер Узбекистана посетил с рабочим визитом Нью-Йорк, где выступил на общеполитических дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лидер Узбекистана выдвинул ряд предложений и инициатив, направленных на решение наиболее актуальных вопросов международной и региональной повестки, обеспечение мира и устойчивого развития.

По возвращении в Ташкент он провел расширенное совещание, посвященное уборке хлопка, состоянию подготовки к осенне-зимнему сезону, исполнению показателей по инвестициям и экспорту, а также ходу реализации общенационального проекта «Яшил макон».

В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в январе 2025-го.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше