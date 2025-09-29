Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане сменили первого заместителя генпрокурора

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого заместителя генпрокурора Тимура Ташимбаева, сообщает Акорда. Этот пост он занимал с апреля 2022 года.

Источник: Генеральная прокуратура РК

Распоряжением главы государства Ташимбаев Тимур Газизбекович освобожден от должности первого заместителя генерального прокурора Республики Казахстан.

говорится в сообщении

Тимур Ташимбаев родился в сентябре 1965 года в Алматы. Работал в органах прокуратуры следователем и помощником прокурора Фрунзенского района, затем занимал должности в прокуратуре Илийского района Алматинской области, возглавлял прокуратуры Турксибского и Бостандыкского районов Алматы, был заместителем прокурора столицы.

В 2007—2012 годах служил в Администрации президента, позже руководил департаментом Генпрокуратуры по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности. С 2016 по февраль 2020 года был прокурором Акмолинской области, после чего назначен заместителем секретаря Совета безопасности РК.