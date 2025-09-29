В Казахстане сменили первого заместителя генпрокурора

В 2007—2012 годах служил в Администрации президента, позже руководил департаментом Генпрокуратуры по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности. С 2016 по февраль 2020 года был прокурором Акмолинской области, после чего назначен заместителем секретаря Совета безопасности РК.