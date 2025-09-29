Над регионами России сбили более 80 БПЛА. Военная операция, день 1314-й

8:40 ❗️Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов, число пострадавших увеличилось до трех, сообщил Вячеслав Гладков.
8:29 Расчеты FPV-дронов батальона «Феникс» 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады группировки войск «Север» ежедневно уничтожают боевую технику и личный состав подразделений ВСУ в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.
8:28 Восстановительные работы после вчерашнего ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена. Осталось еще небольшое количество абонентов, которые нужно подключить», — отметил он в Telegram-канале.
8:21 В Белгородской и Курской областях отменили ракетную опасность, сообщили власти.
8:19 Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России.
8:17 В Крыму объявлена авиационная опасность, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, отмечается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Кроме того, приостановил работу морской пассажирский транспорт Севастополя.
8:16 ⚡️Россия отреагирует как суверенная страна в случае, если кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
8:15 ВСУ ни разу за сутки не обстреляли территорию ДНР, сообщили в республике.
«Подчеркну, что я не думаю, что [Россия] хочет Третьей мировой войны. Я абсолютно в этом уверен, поэтому я хочу успокоить всех итальянцев», — цитирует его РИА Новости.
8:12 На территории Белгородской и Курской областей объявлена ракетная опасность, сообщили власти.
8:09 ~Никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет~, сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», — сказал он.
Кроме того, Киев по-прежнему не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп, добавил Песков.
8:07 Государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр предложил Украине отказаться от пятой части территории в обмен на мирное урегулирование конфликта.
«Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — цитирует его портал Telex.
8:05 ⚡️Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью Fox News.
Решение о передаче ВСУ крылатых ракет Tomahawk еще не принято, уточнил он.
8:03 ?Ночью над регионами России средства ПВО перехватили и уничтожили 84 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
В частности, над Брянской областью сбили 24 БПЛА, Белгородской — 21, Смоленской и Воронежской — по девять, Калужской — семь, Московской — четыре, Орловской — три, Курской — один.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1314-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.