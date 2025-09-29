Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России сбили более 80 БПЛА. Военная операция, день 1314-й

Над регионами России ночью сбили 84 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. По словам спецпредставителя президента США Кита Келлога, Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием. МИД Венгрии предложил Украине отказаться от территорий для мира. Никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет, сообщили в Кремле. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:40 ❗️Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов, число пострадавших увеличилось до трех, сообщил Вячеслав Гладков.

8:29 Расчеты FPV-дронов батальона «Феникс» 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады группировки войск «Север» ежедневно уничтожают боевую технику и личный состав подразделений ВСУ в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.

8:28 Восстановительные работы после вчерашнего ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена. Осталось еще небольшое количество абонентов, которые нужно подключить», — отметил он в Telegram-канале.

8:21 В Белгородской и Курской областях отменили ракетную опасность, сообщили власти.

8:19 Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России.

8:17 В Крыму объявлена авиационная опасность, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России.

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, отмечается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Кроме того, приостановил работу морской пассажирский транспорт Севастополя.

8:16 ⚡️Россия отреагирует как суверенная страна в случае, если кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

8:15 ВСУ ни разу за сутки не обстреляли территорию ДНР, сообщили в республике.

8:14 Заявление Владимира Зеленского о якобы угрозе появления российских БПЛА в Италии неверно и лишь излишне драматизируют ситуацию, заявил глава МИД республики Антонио Таяни.

«Подчеркну, что я не думаю, что [Россия] хочет Третьей мировой войны. Я абсолютно в этом уверен, поэтому я хочу успокоить всех итальянцев», — цитирует его РИА Новости.

8:12 На территории Белгородской и Курской областей объявлена ракетная опасность, сообщили власти.

8:09 ~Никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет~, сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», — сказал он.

Кроме того, Киев по-прежнему не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп, добавил Песков.

8:07 Государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр предложил Украине отказаться от пятой части территории в обмен на мирное урегулирование конфликта.

«Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — цитирует его портал Telex.

8:05 ⚡️Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью Fox News.

Решение о передаче ВСУ крылатых ракет Tomahawk еще не принято, уточнил он.

8:03 ?Ночью над регионами России средства ПВО перехватили и уничтожили 84 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

В частности, над Брянской областью сбили 24 БПЛА, Белгородской — 21, Смоленской и Воронежской — по девять, Калужской — семь, Московской — четыре, Орловской — три, Курской — один.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1314-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше