Над регионами России сбили более 80 БПЛА. Военная операция, день 1314-й

Над регионами России ночью сбили 84 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. По словам спецпредставителя президента США Кита Келлога, Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием. МИД Венгрии предложил Украине отказаться от территорий для мира. Никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет, сообщили в Кремле. «Газета.Ru» ведет хронику событий.