Лукаш: участие Путина в саммите G20 будет зависеть от отношений с США

В России оценили возможность участия Путина в саммите G20 в Майами.

Источник: Комсомольская правда

Решение о том, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в саммите G20 в США, будет зависеть от динамики отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявила в интервью РИА Новости шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш. В Кремле еще никак не прокомментировали возможность участия Путина в саммите G20.

«Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений, в том числе с США», — сказала Лукаш на полях ГА ООН.

Нужно отметить, что окончательное решение по участию в саммите G20 все же будет принимать сам Путин. Что касается его отношений с президентом США Дональдом Трампом, то в Кремле уже не раз отмечали, что у лидеров государств сложились теплые отношения. Они обращаются друг к другу на «ты», а также в разговоре могут обсудить не только мировые проблемы, но и просто разговаривают на разные темы.

