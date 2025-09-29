«Следует использовать возможность»: Келлог сделал важное заявление об ударах вглубь России

Келлог сообщил, что исходя из высказываний Трампа, вице-лидера США Джей Ди Вэнса и американским госсекретарём Марко Рубио, ответ на вопрос о получении Киевом такого разрешения — положительный, и Киеву следует «использовать возможность нанесения глубоких ударов».
Он также отметил, что, по его мнению, в России «нет неприкосновенных мест». Однако Келлог уклонился от прямого подтверждения, что речь идет об ударах именно американскими средствами, хотя и связал возможный запрос Владимира Зеленского на получение ракет Tomahawk с этой перспективой.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. При этом конкретных обязательств он не давал.
