«Следует использовать возможность»: Келлог сделал важное заявление об ударах вглубь России

Американский лидер Дональд Трамп, похоже, дал Украине «зеленый свет» на применение дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории. Это следует из заявления спецпредставителя президента США Кита Келлога.

Источник: Life.ru

Келлог сообщил, что исходя из высказываний Трампа, вице-лидера США Джей Ди Вэнса и американским госсекретарём Марко Рубио, ответ на вопрос о получении Киевом такого разрешения — положительный, и Киеву следует «использовать возможность нанесения глубоких ударов».

Он также отметил, что, по его мнению, в России «нет неприкосновенных мест». Однако Келлог уклонился от прямого подтверждения, что речь идет об ударах именно американскими средствами, хотя и связал возможный запрос Владимира Зеленского на получение ракет Tomahawk с этой перспективой.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. При этом конкретных обязательств он не давал.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

