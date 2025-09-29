Ричмонд
Парламентские выборы в Молдове прошли — что дальше: терпеть ещё 4 года, многие не дотянут и сопротивляться будет некому

По мнению журналистки Елены Левицкой-Пахомовой, теперь мы легитимно живём в тоталитарном государстве.

Источник: Комсомольская правда

С добрым утром, товарищи!

Холуи перепутали. Им сказали, нужен 51 мандат, а они дорисовал проценты. До 51% всю ночь тянули, тянули и не вытянули, иронизирует журналистка Елена Левицкая-Пахомова.

Зато теперь мы легитимно живём в тоталитарном государстве.

Плюсы:

— пока повременят с провокациями вокруг Приднестровья;

— пасовцам придется ходить на работу практически в полном составе;

— будет весёлый парламент;

— сэкономят на лечении главной.

Минусы:

— это терпеть ещё 4 года;

— многие не дотянут и сопротивляться будет некому;

— легализовано преследование за инакомыслие;

— о, кто-то в дверь постучал.

Последнее шутка. Пока.