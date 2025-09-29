Парламентские выборы в Молдове прошли — что дальше: терпеть ещё 4 года, многие не дотянут и сопротивляться будет некому

С добрым утром, товарищи!
Холуи перепутали. Им сказали, нужен 51 мандат, а они дорисовал проценты. До 51% всю ночь тянули, тянули и не вытянули, иронизирует журналистка Елена Левицкая-Пахомова.
Зато теперь мы легитимно живём в тоталитарном государстве.
Плюсы:
— пока повременят с провокациями вокруг Приднестровья;
— пасовцам придется ходить на работу практически в полном составе;
— будет весёлый парламент;
— сэкономят на лечении главной.
Минусы:
— это терпеть ещё 4 года;
— многие не дотянут и сопротивляться будет некому;
— легализовано преследование за инакомыслие;
— о, кто-то в дверь постучал.
Последнее шутка. Пока.