Володин в Ханое встретился с генсеком Компартии Вьетнама То Ламом

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в рамках официального визита во Вьетнам провел встречу с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны То Ламом.
Спикер нижней палаты российского парламента передал То Ламу тёплые слова и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.
Володин рассказал, что с теплотой вспоминает визит генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама в Москву.
В мае 2025 года Володин и То Лам побывали в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Там они встретились с ректором вуза, преподавателями и студентами.
Ранее Володин встретился в Ханое с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.
Напомним, спикер ГД прибыл во Вьетнам 28 сентября по приглашению председателя Национального собрания республики Чан Тхань Мана.