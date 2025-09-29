«Придётся отказаться»: В Венгрии высказались о территории Украины

Мадьяр отметил, что в тот момент власти Венгрии приняли единственно разумное, хоть и тяжёлое решение, сохранив хотя бы треть территории, и добавил, что аналогичный подход должен рассмотреть и глава киевского режима. Государственный секретарь также задался вопросом, что важнее в данной ситуации: сохранение жизнеспособности государства или же сохранение за ним нескольких тысяч квадратных километров.