Солдаты ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев в Днепропетровской области

«Бойцы “Севера” завершают ликвидацию блокированных в лесу подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Всего в окружении остаются чуть больше десятка украинских военнослужащих, и они начинают сдаваться в плен. Трое солдат попытались сдаться в плен, выдвинувшись в сторону позиций ВС РФ с поднятыми руками, однако попали под удар дронов. Двое были убиты, одному удалось дойти до позиций “северян” и сдаться», — говорится в публикации.