Бойцы ВСУ бросили умирать раненого американского наёмника под Запорожьем

Однако взять иностранного наёмника в плен не позволили его сослуживцы. Увар уточнил, что после ранения американца по укрытию российских бойцов был нанесён артиллерийский удар, а затем в атаку пошли многочисленные ударные дроны, которые не давали приблизиться к раненому. По словам бойца ВС РФ, было задействовано более двадцати беспилотников. Под шквальным огнём дронов российские бойцы были вынуждены отступить.