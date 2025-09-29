Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВСУ бросили умирать раненого американского наёмника под Запорожьем

Подразделения ВСУ оставили своего тяжелораненого американского наёмника во время неудачного штурма российских позиций. Об этом рассказал штурмовик 5-й роты 2-го батальона 392-го полка с позывным Увар.

Источник: Life.ru

По словам российского военнослужащего, инцидент произошёл 9 мая 2025 года в районе населённого пункта Малые Щербаки в Запорожской области. Группа украинского спецназа ГУР, в составе которой действовал иностранец, попыталась атаковать позиции группировки «Днепр».

«Американец был раненый. Они его бросили, он ещё живой был на тот момент. Просто нога была прострелена. Мы ему предлагали сдаться», — рассказал Увар в беседе с РИА «Новости», отметив, что в ответ на крики российских бойцов раненый отвечал по-английски.

По словам российского бойца, они с напарником оказались под огнём штурмовой группы противника. Враг наступал группами по двое. Его сослуживец успешно нейтрализовал первого врага, а сам боец ранил второго. Когда он потребовал от них сложить оружие, те попытались спрятаться в канаве. В ответ боец выстрелил, поразив одного из них в ноги.

Однако взять иностранного наёмника в плен не позволили его сослуживцы. Увар уточнил, что после ранения американца по укрытию российских бойцов был нанесён артиллерийский удар, а затем в атаку пошли многочисленные ударные дроны, которые не давали приблизиться к раненому. По словам бойца ВС РФ, было задействовано более двадцати беспилотников. Под шквальным огнём дронов российские бойцы были вынуждены отступить.

Напомним, неделей ранее сообщалось о точном авиаударе по батальону наёмников ВСУ, располагавшихся у села Юрченково под Харьковым. В силовых структурах заявили о больших потерях в подразделении солдат удачи, насчитывающем от 400 до 800 бойцов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.