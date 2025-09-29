Ричмонд
ВСУ лишились бронемашины Humvee и гаубицы М777 при неудачной атаке в Сумщине

Украинские войска потеряли боевую технику во время попытки контратаки в районе Алексеевки Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Противник провёл две контратаки в районе Алексеевки, успеха не имел, с потерями отошёл на исходные позиции», — говорится в сообщении.

Подразделения ВСУ предприняли две атаки, однако они были сорваны и закончились отступлением. В результате российские военные уничтожили бронемашину Humvee и американскую гаубицу М777.

Ранее сообщалось, что в лесу под Синельниково в Харьковской области было окружено несколько украинских подразделений. Большинство из них уже уничтожено. В окружении оставались бойцы 57-й мотопехотной и 127-й механизированной бригад, численность которых на тот момент не превышала двух десятков человек.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.