ВСУ лишились бронемашины Humvee и гаубицы М777 при неудачной атаке в Сумщине

«Противник провёл две контратаки в районе Алексеевки, успеха не имел, с потерями отошёл на исходные позиции», — говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ предприняли две атаки, однако они были сорваны и закончились отступлением. В результате российские военные уничтожили бронемашину Humvee и американскую гаубицу М777.
Ранее сообщалось, что в лесу под Синельниково в Харьковской области было окружено несколько украинских подразделений. Большинство из них уже уничтожено. В окружении оставались бойцы 57-й мотопехотной и 127-й механизированной бригад, численность которых на тот момент не превышала двух десятков человек.
