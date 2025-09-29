ВСУ лишились бронемашины Humvee и гаубицы М777 при неудачной атаке в Сумщине

Ранее сообщалось, что в лесу под Синельниково в Харьковской области было окружено несколько украинских подразделений. Большинство из них уже уничтожено. В окружении оставались бойцы 57-й мотопехотной и 127-й механизированной бригад, численность которых на тот момент не превышала двух десятков человек.