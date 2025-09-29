Патриотический блок провел ночной протест у здания ЦИК

Как заявили в политсиле, протест был призван «защитить голоса народа».
Люди ясно дали понять: PAS проиграла эти выборы, а оппозиция победила!
Они также возложили надежду на объединение сил оппозиции и формирование парламентского большинства, которое будет защищать национальные интересы.
Участники акции скандировали «Позор!» членам ЦИК.
Эта акция показывает, что народ больше не приемлет ложь и манипуляции. Молдова нуждается в единстве, мужестве и достоинстве!
На брифинге после завершения голосования на парламентских выборах в стране лидер входящей в блок Партии социалистов Игорь Додон анонсировал мирную акцию протеста у здания парламента днем 29 сентября. Он также заявил, что оппозиция выиграла выборы и что политсила выступает против всех форм дестабилизации в стране.
В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева. Еще одна партия блока, «Сердце Молдовы» экс-башкана Ирины Влах, накануне голосования была снята с гонки решением ЦИК.