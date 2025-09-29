Патриотический блок провел ночной протест у здания ЦИК

На брифинге после завершения голосования на парламентских выборах в стране лидер входящей в блок Партии социалистов Игорь Додон анонсировал мирную акцию протеста у здания парламента днем 29 сентября. Он также заявил, что оппозиция выиграла выборы и что политсила выступает против всех форм дестабилизации в стране.