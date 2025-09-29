Православный «Кельт». Колонка Семёна Пегова о многонациональной географии фронта

Джей не похож на тестостеронового отморозка, который рвался на войну просто, чтобы показать свою залихватскую удаль. Он явно не из тех технократов-геймеров, которые через этот конфликт пытаются раньше других прикоснуться к будущему. Он не плакатный антиглобалист и не художник-романтик. Джей — настоящий европейский интеллектуал, хорошо ориентирующийся в философии, экономике, религии и политике. Свой выбор он сделал исходя не из какого-то эмоционального порыва, а тщательно изучив аргументы обеих сторон. В его лице верится, что где-то на глубинном уровне здоровая Европа ещё существует. Перед тем, как разъехаться по разным фронтам, мы с Джеем договорились как-нибудь после войны сходить в настоящий ирландский паб и выпить по «Гиннесу» (хотя я больше за ирландский сидр), чтобы под песни прекрасной Долорес О’Риордан и атмосферной инди-группы God Is an Astronaut вспомнить нашу сентябрьско-огненную работу под Бахмутом.