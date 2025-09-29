В Госдуме высказались о нарушениях на выборах в Молдавии

«Однако ЦИК объявляет ПДС “победителем” — 49,70% — за счёт зарубежных участков, где по официальным данным за неё якобы проголосовало подавляющее большинство. Мифическая “заграница” снова спасла Санду и PAS (ПДС — ред.). При этом никого из молдавского ЦИК не смутили беспрецедентные по масштабу задокументированые массовые нарушения: снятие партий-оппонентов прямо в ходе голосования; отказ в допуске наблюдателей и журналистов; переполненные урны до начала голосования; невозможность доступа к участкам для избирателей из Приднестровья; отсутствие прозрачности при подсчёте бюллетеней диаспор; отказ в праве голосовать всей диаспоре в России с выделением 10 тысяч бюллетеней на 400 тысяч человек», — подчеркнула парламентарий.