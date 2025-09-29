Ричмонд
Влах назвала парламентские выборы в Молдавии фарсом

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии превратились в грязный спектакль, фарс, срежиссированный партией «Действие и солидарность», заявила экс-глава Гагаузии, лидер входящей в оппозиционный патриотический блок партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

Источник: © РИА Новости

В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома после подсчета 99,56% протоколов правящая партия «Действие и солидарность» набирает 50,03% голосов. Оппозиционный патриотический блок — 24,26%, блок «Альтернатива» получает 7,99%, «Наша партия» — 6,21%, партия «Демократия дома» — 5,63%.

«Это были не выборы, а фарс. Грязный спектакль, срежиссированный партией “Действие и солидарность” от начала до конца, с заранее расписанными ролями и закономерным итогом. Пора признать правду: Молдова больше не демократическое государство! Режим обесценил волю народа», — написала Влах в своем Telegram-канале.

Она выразила сожаление, что правящая партия находит поддержку у некоторых политсил, которые называют себя оппозицией.

«Республиканская партия “Сердце Молдовы” остаётся вместе с народом. Мы будем бороться за свободу и демократию, за права граждан, за процветание страны. Всё только начинается», — отметила Влах.

Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента — 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии «Великая Молдова», голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, аннулированы.

Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы», входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

