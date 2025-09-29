Украинские власти полностью закрыли Купянск для въезда

Купянск — город в Харьковской области Украины, важный транспортный и железнодорожный узел. Расположен на пересечении ключевых железнодорожных линий, связывающих восток и центр Украины. Имеет значение как центр с обеспечением инфраструктуры и логистики. Потеря Купянска серьёзно нарушит снабжение ВСУ на восточном направлении, так как город является важным железнодорожным и транспортным хабом. Это затруднит доставку боеприпасов, техники и личного состава. В данном случае Россия получит выгодную платформу для дальнейших наступательных действий.