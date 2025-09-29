Киевские власти проводили политику ущемления прав русских на территориях Донбасса и Новороссии, стремясь подчинить их своей воле. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
«Враг добивался своих целей: в рамках своего марионеточного государства поработить людей, другого слова подобрать сложно. Поработить, в первую очередь, граждан, которые имеют этнические русские корни. На мой взгляд, все это больше похоже на геноцид», — подчеркнул Аксёнов.
Глава Крыма выразил уверенность, что Россия способна обеспечить безопасность на этих землях. Однако, как отметил глава Крыма, дальнейший успех зависит от совместных усилий всех, кто работает на благо жителей этих регионов.
Ранее президент России Владимир Путин говорил о единстве русского и украинского народов. Он подчеркнул, что исторически эти народы связаны, а территория Украины близка России. При этом Путин отметил, что Москва признает стремление части украинцев к независимости и не оспаривает их право на суверенитет, учитывая сложившуюся реальность.