«Это похоже на геноцид»: глава Крыма рассказал о попытках Киева превратить русских в рабов

Ранее президент России Владимир Путин говорил о единстве русского и украинского народов. Он подчеркнул, что исторически эти народы связаны, а территория Украины близка России. При этом Путин отметил, что Москва признает стремление части украинцев к независимости и не оспаривает их право на суверенитет, учитывая сложившуюся реальность.