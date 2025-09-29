Аксенов: атмосфера в Крыму располагает к заключению мирных соглашений

Господин Аксенов отметил, что визит действующего или будущего президента США возможен лишь при соответствующем решении президента России Владимира Путина. В качестве возможной площадки глава полуострова назвал Ялту, где уже проходили крупные международные переговоры.
По словам руководителя, лидеры иностранных государств, посетив полуостров, могли бы увидеть масштаб изменений последних лет и убедиться, что речи об аннексии «точно не было».
«Крым всегда располагает к тому, чтобы здесь заключать определенные мирные соглашения, заключать такие соглашения по таким проектам, которые нацелены только на мир, дружбу, уважение друг к другу, восстановление экономики, восстановление партнерских отношений», — подчеркнул глава региона.
Ранее Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что не считает возможным возвращение Крыма Украине или вступление Киева в НАТО.