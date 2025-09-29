Ричмонд
Глава Челябинска распорядился ускорить установку камер в общественных местах

Алексей Лошкин потребовал расширить систему видеонаблюдения в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил ускорить установку камер в общественных пространствах города. По его словам, видеонаблюдением должны быть покрыты все места, где горожане массово проводят время.

— У нас все общественные пространства, все места, где гуляют люди, должны быть перекрыты камерами видеонаблюдения. В прошлом году на набережной Смолино не успели сделать — сколько было инцидентов, там поломали, тут поломали. Главам — ставьте в планы, чтобы у вас все общественные территории были под наблюдением, — подчеркнул Алексей Лошкин.

Администрация ранее уже объявила аукцион на установку новых камер, в план вошли больше 80 адресов. Стоимость контракта оценивается свыше 111 миллионов рублей. Камеры должны помочь в предотвращении вандализма, включая нанесение граффити с запрещенной рекламой.