Глава Челябинска распорядился ускорить установку камер в общественных местах

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил ускорить установку камер в общественных пространствах города. По его словам, видеонаблюдением должны быть покрыты все места, где горожане массово проводят время.
— У нас все общественные пространства, все места, где гуляют люди, должны быть перекрыты камерами видеонаблюдения. В прошлом году на набережной Смолино не успели сделать — сколько было инцидентов, там поломали, тут поломали. Главам — ставьте в планы, чтобы у вас все общественные территории были под наблюдением, — подчеркнул Алексей Лошкин.
Администрация ранее уже объявила аукцион на установку новых камер, в план вошли больше 80 адресов. Стоимость контракта оценивается свыше 111 миллионов рублей. Камеры должны помочь в предотвращении вандализма, включая нанесение граффити с запрещенной рекламой.