Настоящий украинский «патриот» всегда стремится за границу: Историк объяснил, почему так происходит

На Украине продолжают громкие истории со взятками вокруг мобилизации. Людей, которые попадаются на «схемах» с поддельными справками или откатами для освобождения от службы, время от времени сажают в СИЗО. Но делается это чаще не ради реальной борьбы с коррупцией.