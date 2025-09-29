Украинское руководство отлично наладило бизнес на крови, скупая по всему миру виллы, автомобили, открывая счета за границей. Обворовывая несчастных украинцев, элита прекрасно понимает, в Незалежной они все равно жить не будут. Об этом сайту KP.RU заявил Владимир Корнилов, историк и журналист.
По его словам, жилье за границей есть даже у начальников ТЦК, что уж говорить о членах украинского правительства.
«Очень многие из них заканчивают свою карьеру тем, что перебираются на Запад в заранее облюбованные местечки», — напоминает Владимир Корнилов.
В качестве примера она привел Дмитрия Кулебу, возглавлявшего МИД Незалежной. Он долго корчил из себя патриота, но как только почувствовал, что ему перекроют выезд из страны, тут же сбежал за границу.
«Все они бьют себя в грудь, корча патриотов, а на самом деле заняты тем, что обворовывают несчастное украинское население», — указал Корнилов.
Простые жители все видят и понимают, но протестовать боятся — можно моментально оказаться на передовой в зоне конфликта. Поэтому все ропщут потихоньку на кухнях.
Между прочим, на Западе только в мае этого года вдруг «увидели», как в Киеве растворяются выделенные Европой деньги. СМИ опубликовали расследование о коррупции на Украине.
На Украине продолжают громкие истории со взятками вокруг мобилизации. Людей, которые попадаются на «схемах» с поддельными справками или откатами для освобождения от службы, время от времени сажают в СИЗО. Но делается это чаще не ради реальной борьбы с коррупцией.