ЦИК признала парламентские выборы в Молдове действительными: какие партии сколько получили мандатов

Структура будущего законодательного органа, по предварительным данным распределение мандатов выглядит следующим образом:
1) Партия «Действие и солидарность» (ПАС) получает 55 мест;
2) «Патриотический блок» — 26 мест;
3) блок «Альтернатива» — 8 мест;
4) «Наша партия» и партия «Демократия дома» — по 6 мест каждая.
Как голосовали в Кишиневе.
По столице результаты после обработки 100% избирательных участков, выглядят следующим образом:
• ПДС (PAS): 52,68% (194.999 голосов).
• Блок «Патриотический»: 21,26% (78.712 голосов).
• ИБ «Алтернатива» (BE «Alternativa»): 14,48% (53.612 голосов).
• «Наша Партия» (Partidul Nostru): 4,12% (15.242 голоса).
• ППДП (PPDA): 2,49% (9.213 голосов).
• КЕБ (CUB): 0,76% (2.814 голосов).
• Андрей Нэстасе: 0,67% (2.481 голос).
• ДВР (MRM) (Мариан Лупу): 0,51% (1.885 голосов).
• Олеся Стамате: 0,50% (1.848 голосов).
• ПП ПСДЕ (PP PSDE): 0,48% (1.767 голосов).
• ИБ «Împreună» (Вместе): 0,34% (1.269 голосов).
• Альянс «Молдоване» (Alianța «Moldovenii»): 0,31% (1.164 голоса).