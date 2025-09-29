Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК признала парламентские выборы в Молдове действительными: какие партии сколько получили мандатов

Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила парламентские выборы состоявшимися и признала их действительными.

Источник: Комсомольская правда

Структура будущего законодательного органа, по предварительным данным распределение мандатов выглядит следующим образом:

1) Партия «Действие и солидарность» (ПАС) получает 55 мест;

2) «Патриотический блок» — 26 мест;

3) блок «Альтернатива» — 8 мест;

4) «Наша партия» и партия «Демократия дома» — по 6 мест каждая.

Как голосовали в Кишиневе.

По столице результаты после обработки 100% избирательных участков, выглядят следующим образом:

• ПДС (PAS): 52,68% (194.999 голосов).

• Блок «Патриотический»: 21,26% (78.712 голосов).

• ИБ «Алтернатива» (BE «Alternativa»): 14,48% (53.612 голосов).

• «Наша Партия» (Partidul Nostru): 4,12% (15.242 голоса).

• ППДП (PPDA): 2,49% (9.213 голосов).

• КЕБ (CUB): 0,76% (2.814 голосов).

• Андрей Нэстасе: 0,67% (2.481 голос).

• ДВР (MRM) (Мариан Лупу): 0,51% (1.885 голосов).

• Олеся Стамате: 0,50% (1.848 голосов).

• ПП ПСДЕ (PP PSDE): 0,48% (1.767 голосов).

• ИБ «Împreună» (Вместе): 0,34% (1.269 голосов).

• Альянс «Молдоване» (Alianța «Moldovenii»): 0,31% (1.164 голоса).