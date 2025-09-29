Токаев и Маттарелла провели переговоры: раскрыты детали

Я рад быть здесь и общаться с вами после вашего визита в Рим в январе прошлого года. Как вы отметили, между нами сложились превосходные отношения, они постоянно укрепляются, становясь все более интенсивными и плодотворными. Из года в год активно развивается наше экономическое, торговое и культурное сотрудничество. Мы видим, что крепнет взаимодействие между нашими университетами. Благодарю вас за вашу дружбу.