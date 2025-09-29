Токаев и Маттарелла провели переговоры: раскрыты детали

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Серджо Маттареллы в Казахстан придаст мощный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества между странами. По его словам, визит подтверждает особые узы дружбы и давнего партнерства между Казахстаном и Италией.
Г-н президент, я очень рад видеть вас здесь в качестве нашего гостя. Это ваш первый официальный визит в Казахстан, и он очень важен, поскольку, без сомнения, откроет новую главу в наших взаимоотношениях. Казахстан и Италия тесно сотрудничают, мы испытываем теплые чувства к вашей стране. Поступательно развивается взаимная торговля. Нас связывают прочные экономические контакты. В самых разных областях и сферах мы добиваемся высоких результатов в нашем сотрудничестве. Как президент, я готов внести свой личный вклад в укрепление наших отношений.
Серджо Маттарелла поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних связей.
Я рад быть здесь и общаться с вами после вашего визита в Рим в январе прошлого года. Как вы отметили, между нами сложились превосходные отношения, они постоянно укрепляются, становясь все более интенсивными и плодотворными. Из года в год активно развивается наше экономическое, торговое и культурное сотрудничество. Мы видим, что крепнет взаимодействие между нашими университетами. Благодарю вас за вашу дружбу.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также региональной и международной повестки.
Касым-Жомарт Токаев, пользуясь случаем, передал слова приветствия и наилучшие пожелания премьер-министру Италии Джордже Мелони.