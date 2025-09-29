Politico: в Европе опасаются наступления «момента Франца Фердинанда»

В странах Европы опасаются наступления «момента Франца Фердинанда» и начала войны на континенте. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Собеседники издания выразили обеспокоенность из-за возможного наступления «момента Франца Фердинанда», когда внезапная эскалация может втянуть Европу в вооруженный конфликт, как это произошла в 1914 году. Тогда убийство эрцгерцога стало поводом для начала Первой мировой войны.
Напомним, в субботу глава МИД России Сергей Лавров, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнул что Москва отвергает обвинения стран-членов НАТО в планировании нападения. Дипломат отметил, что альянс продолжает продвигаться вплотную к границам РФ, нарушая собственные обещания этого не делать.
Ранее газета Politico со ссылкой на свои источники писала, что ЕС может к концу октября принять решение о конфискации российских активов.