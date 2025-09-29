Politico: в Европе опасаются наступления «момента Франца Фердинанда»

Собеседники издания выразили обеспокоенность из-за возможного наступления «момента Франца Фердинанда», когда внезапная эскалация может втянуть Европу в вооруженный конфликт, как это произошла в 1914 году. Тогда убийство эрцгерцога стало поводом для начала Первой мировой войны.