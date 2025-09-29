Эксперт прокомментировал результаты парламентских выборов в Молдавии

По его словам, рассказывать о нарушениях должны оппозиционные партии, поскольку они детально следили за избирательным процессам. Но рядовые граждане замечают несоответствия. «Использование административного ресурса со стороны партии “Действие и солидарность” — это лишь малая часть. Даже в день выборов были нарушения, причем, довольно заметные. Был использован целый ряд фальсификаций и манипуляций, который включал в себя и недопуск к выборам определенных категорий граждан Молдавии, к примеру, приднестровцев и жителей России. Это лишь часть того, что происходило», — подчеркнул Чуря.