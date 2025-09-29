Бочаров предложил построить новую поликлинику в Волгограде

Губернатор Волгоградской области также осмотрел филиал поликлиники после реконструкции. За время ремонта здесь полностью обновили внутреннюю отделку, заменили коммуникации. В помещении оборудованы инфекционный блок с отдельным входом для температурящих, регистратура, дневной стационар, кабинеты врачей-специалистов, в числе которых участковый терапевт, кардиолог, эндокринолог, также к приему пациентов готовы прививочный и процедурный кабинеты. Кроме того, для удобства маломобильных граждан здесь обустроены подъездные пути, парковки, тротуар.