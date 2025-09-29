Дурову в вину при задержании на трапе в парижском аэропорту Ле Бурже вменили «педофильские чаты» и обмен в этих чатах фото и видео педокриминального содержания. Французская юстиция, некормленая и туповатая по причине финансирования по остаточному принципу (все деньги из казны уходят киевскому тараканищу), не смогла придумать ничего глупее, чем эти отмазки. Они вызывают хохот у тех, кому хоть немного знакомо, как функционируют и сама «телега», и ее алгоритмы. А еще французская юстиция, упорото ненавидящая богатых и креативных, не смогла даже представить, что, оказывается, русский миллиардер Дуров может ее стереть в труху, написав пару постов в «энторнетике».