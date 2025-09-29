Мэр Челябинска устроил разнос подчиненным из-за срыва сроков сдачи детсада

«Еще в августе мы об этом разговаривали, говорили, что нужен месяц. Вроде обо всем договорились, все взяли на контроль, а мы до сих пор еще там сопли подбираем. Сейчас уже конец сентября. Вы говорите, что с 1 октября дети пойдут. Что за работа такая, коллеги?» — обратился глава города к подчиненным.