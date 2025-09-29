Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Челябинска устроил разнос подчиненным из-за срыва сроков сдачи детсада

Глава Челябинска Алексей Лошкин раскритиковал подчиненных из-за затянувшихся работ в детском саду в 48-м микрорайоне.

Источник: Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

Мэр обратил внимание на проблему во время аппаратного совещания в администрации города. Детский сад на 140 мест планировали открыть еще в 2024 году, однако работы не были завершены в срок.

Тогда власти нашли нового подрядчика. Предполагалось, что дошкольное учреждение примет первых воспитанников в начале сентября этого года, но ввод здания в эксплуатацию вновь затянулся.

«Еще в августе мы об этом разговаривали, говорили, что нужен месяц. Вроде обо всем договорились, все взяли на контроль, а мы до сих пор еще там сопли подбираем. Сейчас уже конец сентября. Вы говорите, что с 1 октября дети пойдут. Что за работа такая, коллеги?» — обратился глава города к подчиненным.

Алексей Лошкин потребовал применить штрафные санкции к подрядчику.