Мэр Челябинска устроил разнос подчиненным из-за срыва сроков сдачи детсада

Мэр обратил внимание на проблему во время аппаратного совещания в администрации города. Детский сад на 140 мест планировали открыть еще в 2024 году, однако работы не были завершены в срок.
Тогда власти нашли нового подрядчика. Предполагалось, что дошкольное учреждение примет первых воспитанников в начале сентября этого года, но ввод здания в эксплуатацию вновь затянулся.
«Еще в августе мы об этом разговаривали, говорили, что нужен месяц. Вроде обо всем договорились, все взяли на контроль, а мы до сих пор еще там сопли подбираем. Сейчас уже конец сентября. Вы говорите, что с 1 октября дети пойдут. Что за работа такая, коллеги?» — обратился глава города к подчиненным.
Алексей Лошкин потребовал применить штрафные санкции к подрядчику.