Омская область получила 58 млн из-за ошибки предпринимателей

Налоговая служба Омской области выявила нарушения в декларациях 158 предпринимателей. Бизнесмены, переехавшие в другие регионы, указали неверный код ОКТМО при подаче документов по упрощённой системе налогообложения за 2024 год.
Из-за этой ошибки часть налогов уходила мимо регионального бюджета. После проверки и корректировки деклараций в казну вернулись 58 миллионов рублей.
Налоговые инспекторы напоминают: при смене региона регистрации важно правильно указывать код ОКТМО — по месту учёта на 31 декабря. Декларации нужно подавать в новую налоговую инспекцию, а при обнаружении ошибки — подавать уточнённый документ.