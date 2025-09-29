Ричмонд
Омская область получила 58 млн из-за ошибки предпринимателей

Причина такой внушительной суммы кроется в небольшой, но важной детали.

Налоговая служба Омской области выявила нарушения в декларациях 158 предпринимателей. Бизнесмены, переехавшие в другие регионы, указали неверный код ОКТМО при подаче документов по упрощённой системе налогообложения за 2024 год.

Из-за этой ошибки часть налогов уходила мимо регионального бюджета. После проверки и корректировки деклараций в казну вернулись 58 миллионов рублей.

Налоговые инспекторы напоминают: при смене региона регистрации важно правильно указывать код ОКТМО — по месту учёта на 31 декабря. Декларации нужно подавать в новую налоговую инспекцию, а при обнаружении ошибки — подавать уточнённый документ.