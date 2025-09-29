Губернатор Бочаров привился от гриппа

— В Волгоградской области прививочная кампания проходит планово: 550 тысяч человек уже вакцинировано. Нужно отметить, что благодаря принимаемым мерам уровень заболеваемости у нас сегодня ниже эпидемиологического порога примерно на 28%. Я еще раз хочу обратиться к жителям Волгоградской области и напомнить, что необходимо позаботься о своем здоровье и сделать прививку. Это даст дополнительную возможность повысить иммунитет против простудных заболеваний, гриппа, — отметил Бочаров.