АВС: глава Пентагона на встрече с генералами обсудит «возрождение боевого духа»

С момента вступления в должность Хегсет уже распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльза Брауна. Бывший пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Эллиот опубликовал 20 апреля статью в газете Politico, в которой утверждал, что в Пентагоне «царит тотальный хаос», вызванный скандалами с утечкой данных и увольнениями. Эллиот, который тоже, по сути, ушел не по собственной воле, предположил, что Хегсет едва ли надолго задержится на посту. Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала сведения о том, что Хегсету уже якобы ищут замену, ложными.