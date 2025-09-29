Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АВС: глава Пентагона на встрече с генералами обсудит «возрождение боевого духа»

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Встреча главы Пентагона Пита Хегсета с сотнями американских генералов и адмиралов, которые были вызваны для этого со всего мира в США, может продлиться всего 30 минут. Об этом телеканалу АВС сообщили несколько источников.

Источник: Reuters

По их данным, на встрече будут присутствовать только высшие офицеры, занимающие командные, а не штабные должности. Хегсет намерен поговорить с ними о «возрождении боевого духа», добавил телеканал.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Хегсет без объяснения причин вызвал сотни американских генералов и адмиралов на встречу на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния) 30 сентября. На ней же, по данным издания, будет присутствовать и президент США Дональд Трамп.

С момента вступления в должность Хегсет уже распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльза Брауна. Бывший пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Эллиот опубликовал 20 апреля статью в газете Politico, в которой утверждал, что в Пентагоне «царит тотальный хаос», вызванный скандалами с утечкой данных и увольнениями. Эллиот, который тоже, по сути, ушел не по собственной воле, предположил, что Хегсет едва ли надолго задержится на посту. Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала сведения о том, что Хегсету уже якобы ищут замену, ложными.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше