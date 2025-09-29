В Госдуме раскрыли, что ждать после одобрения Трампом атак по РФ

По мнению Виктора Соболева, отношение Дональда Трампа к Кремлю изменилось с мирного на более агрессивное. Депутат напомнил, что американский политик ранее опубликовал в соцсети пост, в котором допустил, что Киев может вернуть территории, занятые Россией, с поддержкой Евросоюза и НАТО. Соболев уточнил, что все же республиканец утверждал, что не предоставит Киеву крылатые ракеты «Томагавк», так как это может привести к серьезным последствиям, пишет RTVI.