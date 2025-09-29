В Госдуме раскрыли, что ждать после одобрения Трампом атак по РФ

По мнению Виктора Соболева, отношение Дональда Трампа к Кремлю изменилось с мирного на более агрессивное. Депутат напомнил, что американский политик ранее опубликовал в соцсети пост, в котором допустил, что Киев может вернуть территории, занятые Россией, с поддержкой Евросоюза и НАТО. Соболев уточнил, что все же республиканец утверждал, что не предоставит Киеву крылатые ракеты «Томагавк», так как это может привести к серьезным последствиям, пишет RTVI.
По словам парламентария, если Трамп отправит такое оружие Украине, то, скорее всего, не согласится одобрить удары по России.
«Нет на Украине специалистов, которые могут обращаться с “Томагавками”, значит, это должны быть американские военнослужащие. Я просто не думаю, что до этого дойдет», — заявил Соболев.
Он добавил, что, так как военные ВСУ не в состоянии самостоятельно справиться с обслуживанием и запуском ракет по целям, Пентагон должен будет предоставить для удара своих специалистов, что по сути будет означать старт войны. Соболев предполагает, что американский президент не намерен развязывать Третью мировую войну. Депутат уточнил, что ядерные боеголовки для нанесения ударов по России Украине тоже никто не предоставит.
Андрей Колесник заявил RTVI, что заявления Кита Келлога о намерении Трампа передать дальнобойное оружие Киеву — пока не повод для волнений россиян.
«Бояться не нужно ни в коем случае, это не в нашем стиле, не в стиле россиян, пусть нас боятся, а значит, уважают. Нужно противостоять этим новым вызовам», — считает парламентарий.
Депутат добавил, что Трамп уже давно говорил о планах снабдить ВСУ дальнобойными ракетами. Колесник добавил, что в РФ смогут выяснить, как будет передаваться оружие, и ударить по логистической цепочке, чтобы не позволить использовать его для ударов по России.
Колесник допустил, что ракеты на Украину могут направить через авиабазу Жешув в Польше. Парламентарий считает, что после решения Трампа важная задача — установить пути доставки «Томагавков» и ликвидировать их до того, как они будут использоваться по целям в России или для ударов по военнослужащим ВС РФ.
О том, что президент США позволил Украине наносить дальнобойные удары по России, заявил его спецпредставитель Кит Келлог в эфире Fox News.