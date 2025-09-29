Готов ли Трамп «пожертвовать» Тайванем ради торгового соглашения с КНР

Позиция КНР накануне встречи Си и Трампа
Для Пекина такое изменение стало бы формальным подтверждением, что США рассматривают Тайвань как часть Китая, пишут «Ведомости». Это, в свою очередь, усилило бы позиции Си Цзиньпина.
Как сообщает WSJ, официальная позиция Госдепа по вопросу Тайваня формулируется сейчас довольно резко. Она состоит из двух ключевых тезисов: во-первых, Вашингтон «выступает против любых односторонних изменений статус-кво», а во-вторых, именно «Китай представляет собой самую большую угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе».
С 1979 года, когда США признали КНР в рамках политики «одного Китая», Вашингтон придерживается стратегии «стратегической неопределенности» в отношении Тайваня. Эта политика выражается в расплывчатой формулировке, что Америка «не поддерживает независимость Тайваня». На практике же США продолжают поддерживать с островом неофициальные отношения и оказывать ему масштабную военную помощь.
Согласно «Закону об отношениях с Тайванем» 1979 года, США обязались предоставлять острову средства для самообороны, масштаб которых определяется Вашингтоном. На этом фоне позиции лидеров расходятся: Байден допускал возможность военной защиты Тайваня, тогда как Трамп избегает этой темы.
The Wall Street Journal сообщает, что Си Цзиньпин намерен поднять вопрос о Тайване в ходе предстоящей встречи с Дональдом Трампом. Лидеры могут встретиться в ноябре этого года на саммите АТЭС в Южной Корее.
Позиция США по Тайваню
Среди ключевых сотрудников администрации Трампа немало тех, кто занимает жесткую позицию и отвергает возможность компромиссов с Китаем. Так, замминистра обороны Элбридж Колби в марте 2025 года назвал потенциальную потерю Тайваня «катастрофой для американских интересов».
В то же время на практике администрация Трампа, судя по всему, отодвигает вопрос Тайваня на второй план на фоне активных торговых переговоров с Пекином. Ярким примером стало решение от 19 сентября о приостановке очередного пакета военной помощи Тайваню на 400 млн долларов. По сообщениям СМИ, Вашингтон предложил Тайбэю вместо этого заключать контракты на закупку оружия напрямую с американскими компаниями.
При этом Белый дом сохраняет свои требования к властям Тайваня, настаивая на увеличении оборонных расходов страны. Кроме того, США выдвигают торговые претензии: с 1 августа против острова действуют 20-процентные пошлины, хотя ранее звучали угрозы о повышении до 32%. Отмечается также, что Трамп обвинил Тайвань в «краже» у США статуса ведущего мирового производителя микросхем.
Как сообщает «Синьхуа», официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган 25 сентября осудил заявление де-факто посольства Соединенных Штатов на Тайване. Они, в частности, утверждали, что Каирская (1943) и Потсдамская (1945) декларации не определяют окончательный статус Тайваня, союзники планировали вернуть остров под контроль Китайской Республики после войны.
С точки зрения американского института, куда значимей Сан-Францисский мирный договор (1951), по которому Япония больше не претендовала на Тайвань, но без четкого обозначения его статуса. Представитель минобороны КНР подчеркнул, что возвращение Тайваня Китаю — это «неотъемлемая часть итогов победы во Второй мировой войне и послевоенного международного порядка».
Перспективы диалога КНР и США по вопросу Тайваня
Заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов в разговоре с «Ведомостями» акцентировал внимание на том, что требование КНР озвучивается не впервые — об этом говорилось на встрече Си и Байдена год назад. В заявлении Китая утверждалось, что США должны «недвусмысленно» выступать против «независимости Тайваня» и поддерживать «мирное воссоединение Китая».
По мнению эксперта, данное требование Китая является частью масштабного торга и вряд ли помешает подписанию соглашения или проведению двустороннего саммита. Ломанов также напоминает, что у Трампа также есть свой список политических условий.
Если американский лидер выступит против независимости Тайбэя, это усилит позиции КНР в потенциальном диалоге с Тайванем. Однако эксперт предупреждает, что президент США известен своей непредсказуемостью и может легко изменить свою точку зрения.
Выдвижение такого требования указывает, что Китай пытается перейти к диалогу с США с более сильных сильных позиций, заявил «Ведомостям» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он уточнил, что основой для этой уверенности является контроль Пекина над цепочками важных редкоземельных металлов, имеющих критическое значение для США. Эксперт также отмечает, что Китай, в свою очередь, перенимает подход Вашингтона, по увязке экономических и политических вопросов, что видно на примере действий США в отношении Индии.
При этом Суслов исключает возможность того, что администрация Трампа сделает Китаю уступку по Тайваню. Эксперт поясняет, что такой шаг в корне противоречит всей логике политики Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая сосредоточена не на прекращении, а на управлении конфронтацией с КНР, в частности, за счет укрепления военных позиций. Суслов подчеркивает, что уступка США по тайваньскому вопросу была бы равносильна капитуляции, чего Вашингтон не намерен допустить.