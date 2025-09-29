Готов ли Трамп «пожертвовать» Тайванем ради торгового соглашения с КНР

Выдвижение такого требования указывает, что Китай пытается перейти к диалогу с США с более сильных сильных позиций, заявил «Ведомостям» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он уточнил, что основой для этой уверенности является контроль Пекина над цепочками важных редкоземельных металлов, имеющих критическое значение для США. Эксперт также отмечает, что Китай, в свою очередь, перенимает подход Вашингтона, по увязке экономических и политических вопросов, что видно на примере действий США в отношении Индии.