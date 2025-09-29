ЦИК Молдавии озвучил результаты выборов по 99,91 процента протоколов

При этом такого результата правящая партия достигла с учетом фальсификаций и нарушений со стороны властей.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Итоговая явка превысило 52%, выборы признаны состоявшимися.
Согласно данным Центризбиркома, по результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия «Действие и солидарность» набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок — 28,25% голосов, блок «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, партия «Демократия дома» — 5,72%.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон ранее заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.