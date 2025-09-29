В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция — 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
«Парламент Молдавии избран голосами европейской диаспоры. Ставленница Брюсселя Санду выполнила заказ Запада, задействовав на выборах весь набор грязных технологий и “двойных стандартов”. От избирательного процесса практически было отсечено Приднестровье, ограничены права молдован, проживающих в России, сняты с дистанции оппозиционные политические партии», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что даже при всех «нарушениях избирательных прав и свобод» и «явных фальсификациях», правящей партии «Действие и солидарность» едва удалось приблизиться к голосам, отданным за оппозиционные партии, в числе которых и Патриотический блок.
Слуцкий считает показательным то, что внутри страны победила оппозиция.
«Но “гиря” голосовавших на участках за рубежом (301 при всего двух открытых в России!) перевесила чашу в пользу партии Санду, и парламентское большинство ей удалось сохранить. Хотя и это не спасло PAS от потери 10 мандатов. Совершенно точно — честный результат стал бы крахом для режима Санду и ее западных покровителей», — добавил депутат.
По его мнению, в результате этих выборов Молдавия окажется расколота еще больше. «Реальная воля большой части народа перечеркнута в угоду требованиям “коллективной Европы”, которой наплевать как на национальные интересы страны, так и на ее граждан. Режим Санду ведет Молдавию по пути Украины», — заключил он.