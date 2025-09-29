Мэр Омска Шелест завел страницу в мессенджере MAX

Стало известно, что мэр Сергей Шелест в конце сентября 2025 года пополнил список управленцев, ставших пользователями отечественного мессенджера MAX (16+). По состоянию на понедельник, 29 сентября 2025 года, на этой платформе активна страница градоначальника.
Напомним, мэр также активно ведет страницу в ВК и телеграм-канал, освещая различные вопросы жизни города.
Отметим, ранее официальный канал в мессенджере MAX появился у губернатора Виталия Хоценко. В первой половине этого же месяца стало известно о поручении главы региона сделать эту платформу приоритетным средством рабочей переписки между госслужащими региона.