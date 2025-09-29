Сергей Аксенов рассказал, при каких условиях в Крыму примут Дональда Трампа

Сергей Аксенов заявил, что в Крыму готовы принимать Дональда Трампа и других мировых лидеров. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Республика Крым является наиболее подходящей локацией для заключения мирных переговоров. Полуостров готов принять американского лидера Дональда Трампа, но для этого есть одно условие.
«Если Владимир Владимирович такое решение примет, мы были бы рады визиту американского президента. И, в целом, лидеры других стран могли бы приезжать сюда, могли бы увидеть возможности Российской Федерации, посмотреть на те изменения, которые произошли за последние 11 лет. На самом деле понять, что здесь точно там никакой аннексии не было», — уточнил Сергей Аксенов.
По словам главы республики, встреча американского политика может состояться в Ялте. Именно этот город стал исторически значимым центром международных встреч и переговоров.
Ранее мы писали, что спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов также выразил готовность принять президента США Дональда Трампа на полуострове.