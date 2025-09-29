Мэр Омска Шелест прокомментировал отставку главы департамента жилищной политики

В понедельник, 29 сентября 2025 года, стало известно, что свой пост покидает директор департамента жилищной политики мэрии Омска Ольга Парфенова. Мэр Сергей Шелест прокомментировал кадровое решение, отметив, что таково было личное желание руководителя.
«Это личное решение Ольги Юрьевны. Она настоящий профессионал, человек ответственный и думающий. Уверен, Ольга Юрьевна найдет применение своему опыту на новом поприще. Искренне желаю ей успехов», — приводит слова градоначальника «Вечерний Омск».
Имя нового руководителя городского ДЖП пока не объявлено. По данным сайта мэрии, у главы ведомства есть два зама — первый заместитель Дмитрий Хрищенко и заместитель Наталья Евсина.